Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung wenig bewegt

Schlussendlich ging der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 4 758,24 Punkten aus dem Montagshandel. In den Handel ging der STOXX 50 0,128 Prozent fester bei 4 764,21 Punkten, nach 4 758,13 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 736,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 768,06 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 546,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 464,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bei 4 432,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,67 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,61 Prozent auf 566,40 EUR), BP (+ 2,14 Prozent auf 4,33 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,28 Prozent auf 27,37 GBP), Rio Tinto (+ 1,22 Prozent auf 49,91 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,06 Prozent auf 574,40 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1 889,00 EUR), Diageo (-1,87 Prozent auf 17,60 GBP), Richemont (-1,86 Prozent auf 152,70 CHF), Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,54 EUR) und Unilever (-1,25 Prozent auf 43,37 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 23 986 416 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 341,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

