08.09.2025 11:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 46,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

