ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Telefonica SA mit 'Neutral' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica mit "Neutral" und einem Kursziel von 3,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach jahrelangen Kursverlusten hätten sich die Papiere zuletzt stabilisiert, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe positive wie negative Argumente für die Aktie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2024 / 23:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 04:39 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------