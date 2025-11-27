IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Telefonica-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 4,33 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,079 Telefonica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Telefonica-Anteile wären am 26.11.2025 86,31 EUR wert, da der Schlussstand 3,74 EUR betrug. Mit einer Performance von -13,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,02 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at