Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Telefonica-Anlage? 27.11.2025 10:03:20

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Telefonica-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 4,33 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,079 Telefonica-Aktien im Depot. Die gehaltenen Telefonica-Anteile wären am 26.11.2025 86,31 EUR wert, da der Schlussstand 3,74 EUR betrug. Mit einer Performance von -13,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,02 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.mehr Nachrichten