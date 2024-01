ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Kion auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Kion (KION GROUP) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 61 Euro angehoben. Der Marktkonsens sei zu pessimistisch für die Auftragseingänge des Lagertechnik-Herstellers, schrieb Analyst Fabian Semon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die robusten Geschäfte der Gabelstapler-Sparte ITS und einen Wendepunkt im Bereich für Supply-Chain-Lösungen. Die Bewertung der Papiere sei historisch niedrig und das Kurspotenzial mit etwa 40 Prozent hoch. Die Aktie steht nun auf der "Top Mid Cap" Liste der Investmentbank./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:28 / MEZ