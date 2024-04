ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rational auf 550 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL von 500 auf 550 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der europäische Investitionsgütersektor dürfte im ersten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 2 Prozent verzeichnet haben, schrieb das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sein Fokus liege weiterhin auf Unternehmen, die einen attraktiven Wert in Relation zur Unternehmensqualität böten. Seine "Key Picks" sind Siemens, Metso, SKF, IMI, Weir und TT Electronics./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2024 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 00:45 / EDT

