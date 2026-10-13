ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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13.10.2026 18:48:33
Analyst Calls ServiceNow a Top Software Pick
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Nachrichten zu ServiceNow Inc
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13.10.26
|Erste Schätzungen: ServiceNow informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.10.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
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28.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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24.09.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.09.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu ServiceNow Inc
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.