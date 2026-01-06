Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
06.01.2026 12:16:00
Android: Aktueller Patch schützt vor Zero-Click-Attacke
Androidgeräte sind für eine Zero-Click-Attacke anfällig. Dieses Sicherheitsproblem wurde nun gelöst. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
