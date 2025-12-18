NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Alphabet C (ex Google)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 190,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 52,590 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 298,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 674,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,75 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at