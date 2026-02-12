Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.02.2026 16:42:00
Android ermöglicht Mitschnitt von Anrufen
Google ermöglicht das Aufzeichnen von Anrufen direkt in der Telefon-App. Die Funktion kann derzeit nur in der Betaversion der App ausprobiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
