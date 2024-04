Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 4 915,48 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,298 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,035 Prozent stärker bei 4 918,73 Punkten, nach 4 916,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 920,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 898,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 986,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 17.01.2024, bei 4 403,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 367,61 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,92 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 5,33 Prozent auf 213,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 188,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,75 Prozent auf 414,10 EUR), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 33,87 EUR) und Allianz (+ 0,62 Prozent auf 260,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,59 Prozent auf 5,77 EUR), Infineon (-0,93 Prozent auf 31,79 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 119,90 EUR), SAP SE (-0,45 Prozent auf 169,62 EUR) und Siemens (-0,31 Prozent auf 172,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 365 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 396,499 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

2024 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at