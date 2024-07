Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Der Euro STOXX 50 gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,57 Prozent auf 5 014,38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,308 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,272 Prozent auf 5 029,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 043,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 029,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 011,96 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 4 839,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 984,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 400,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,11 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 467,00 EUR), Infineon (+ 0,06 Prozent auf 36,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 192,15 EUR), Allianz (-0,04 Prozent auf 266,60 EUR) und adidas (-0,04 Prozent auf 231,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil BMW (-1,28 Prozent auf 91,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 64,28 EUR), UniCredit (-0,66 Prozent auf 36,84 EUR), BASF (-0,66 Prozent auf 44,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 107,85 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 290 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 394,288 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at