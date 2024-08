Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Anleger in Europa treten am Nachmittag den Rückzug an.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,74 Prozent auf 4 682,99 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,150 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,286 Prozent auf 4 752,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 765,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 752,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 655,35 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 3,92 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.07.2024, den Stand von 4 906,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 890,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 336,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,54 Prozent auf 24,33 EUR), Bayer (+ 1,45 Prozent auf 27,67 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,02 Prozent auf 442,80 EUR), Enel (-0,14 Prozent auf 6,52 EUR) und Allianz (-0,35 Prozent auf 253,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-6,71 Prozent auf 3,50 EUR), UniCredit (-5,10 Prozent auf 34,86 EUR), Infineon (-5,03 Prozent auf 29,54 EUR), Stellantis (-3,96 Prozent auf 14,61 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,52 Prozent auf 37,30 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 824 806 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 334,606 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

