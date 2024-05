Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Der STOXX 50 wagt sich am Freitag nicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,14 Prozent auf 4 515,10 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,161 Prozent leichter bei 4 514,13 Punkten, nach 4 521,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 526,04 Punkte, das Tagestief hingegen 4 505,04 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,289 Prozent nach unten. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 17.04.2024, einen Wert von 4 326,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 264,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, wies der STOXX 50 4 032,36 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,34 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 5,09 Prozent auf 144,45 CHF), Rio Tinto (+ 1,22 Prozent auf 57,18 GBP), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 93,63 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 236,50 CHF) und Nestlé (+ 0,63 Prozent auf 96,02 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens (-1,61 Prozent auf 172,18 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,22 Prozent auf 47,07 CHF), HSBC (-1,07 Prozent auf 6,94 GBP), National Grid (-0,71 Prozent auf 11,34 GBP) und Diageo (-0,67 Prozent auf 27,98 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 6 541 002 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 542,487 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at