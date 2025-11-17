SAP Aktie

TecDAX-Kursverlauf 17.11.2025 17:58:39

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Der TecDAX fiel schlussendlich.

Zum Handelsende notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent tiefer bei 3 478,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,048 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,326 Prozent auf 3 546,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 534,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 551,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 470,86 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 656,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 766,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 3 352,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,34 Prozent auf 36,62 EUR), Nagarro SE (+ 8,05 Prozent auf 63,05 EUR), SMA Solar (+ 4,63 Prozent auf 32,54 EUR), 1&1 (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,54 Prozent auf 93,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-4,76 Prozent auf 41,78 EUR), AIXTRON SE (-3,43 Prozent auf 17,17 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,00 Prozent auf 41,40 EUR), Infineon (-2,59 Prozent auf 34,38 EUR) und CANCOM SE (-2,49 Prozent auf 25,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 217 216 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 240,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

