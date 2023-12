Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der FTSE 100 verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,18 Prozent leichter bei 7 681,14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,381 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 694,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 694,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 676,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 694,73 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 469,51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 683,91 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, einen Stand von 7 469,28 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,68 Prozent zu. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 1,25 Prozent auf 1,29 GBP), Burberry (+ 0,87 Prozent auf 14,42 GBP), Antofagasta (+ 0,59 Prozent auf 17,16 GBP), BT Group (+ 0,44 Prozent auf 1,27 GBP) und BP (+ 0,41 Prozent auf 4,68 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen JD Sports Fashion (-4,43 Prozent auf 1,66 GBP), Ocado Group (-2,31 Prozent auf 7,40 GBP), Frasers Group (-2,29 Prozent auf 9,08 GBP), Prudential (-1,56 Prozent auf 8,60 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-1,28 Prozent auf 5,69 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die JD Sports Fashion-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 265 415 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 193,920 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Mit 11,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at