Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag in Rot

Am Freitag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,23 Prozent schwächer bei 14 996,85 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,274 Prozent stärker bei 15 225,73 Punkten, nach 15 184,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 232,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 988,37 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,842 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 348,53 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15 571,98 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 13.10.2022, bei 11 033,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 38,06 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sirius XM (+ 4,90 Prozent auf 4,82 USD), Diamondback Energy (+ 3,45 Prozent auf 167,96 USD), Intuitive Surgical (+ 1,61 Prozent auf 270,41 USD), Exelon (+ 1,27 Prozent auf 40,34 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 1,20 Prozent auf 31,18 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil JDcom (-3,58 Prozent auf 26,84 USD), NXP Semiconductors (-3,23 Prozent auf 195,83 USD), ON Semiconductor (-2,93 Prozent auf 90,32 USD), GLOBALFOUNDRIES (-2,67 Prozent auf 55,70 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,67 Prozent auf 105,89 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5 425 300 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,668 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

