Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert mittags

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,65 Prozent tiefer bei 19 729,88 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,073 Prozent auf 20 046,06 Punkte an der Kurstafel, nach 20 060,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 622,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 056,20 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 574,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 812,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 715,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 19,26 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 4,70 Prozent auf 41,88 USD), Paychex (+ 4,43 Prozent auf 140,13 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,82 Prozent auf 139,96 USD), Diamondback Energy (+ 2,73 Prozent auf 177,11 USD) und Baker Hughes (+ 1,67 Prozent auf 36,76 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lucid (-4,39 Prozent auf 3,38 USD), Moderna (-3,50 Prozent auf 64,49 USD), Micron Technology (-3,36 Prozent auf 100,23 USD), Arm (-3,20 Prozent auf 138,43 USD) und Apple (-3,18 Prozent auf 225,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 173 081 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at