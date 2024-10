Angespannte Stimmung in Wien: ATX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der ATX notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent auf 3 582,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,093 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 582,77 Zählern und damit 0,017 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 583,37 Punkte).

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 3 586,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 579,77 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, betrug der ATX-Kurs 3 594,02 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der ATX mit 3 685,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bewegte sich der ATX bei 3 024,90 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,98 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 0,66 Prozent auf 76,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,48 Prozent auf 84,50 EUR), OMV (+ 0,26 Prozent auf 39,06 EUR), Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 29,05 EUR) und voestalpine (+ 0,10 Prozent auf 19,49 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-1,09 Prozent auf 144,80 EUR), IMMOFINANZ (-0,87 Prozent auf 15,90 EUR), EVN (-0,76 Prozent auf 26,15 EUR), Raiffeisen (-0,44 Prozent auf 17,90 EUR) und Andritz (-0,41 Prozent auf 60,75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 13 009 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,942 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,93 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

