Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der ATX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 4 775,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 142,049 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 783,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,37 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 767,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 783,93 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,670 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 730,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der ATX mit 4 557,85 Punkten berechnet. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Stand von 3 515,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 30,60 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 30,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 43,95 EUR), PORR (+ 0,38 Prozent auf 26,30 EUR), Verbund (+ 0,22 Prozent auf 67,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 24,02 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-5,85 Prozent auf 23,35 EUR), STRABAG SE (-1,34 Prozent auf 66,10 EUR), OMV (-0,97 Prozent auf 47,04 EUR), CPI Europe (-0,49 Prozent auf 16,11 EUR) und Raiffeisen (-0,45 Prozent auf 30,96 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 856 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,836 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2025 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent bei der OMV-Aktie an.

