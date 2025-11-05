Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index im Fokus
|
05.11.2025 09:29:25
Schwacher Handel in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels leichter
Um 09:12 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,37 Prozent auf 4 776,66 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 143,153 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,076 Prozent auf 4 790,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 794,36 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 790,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 755,43 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,652 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 756,79 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Wert von 4 523,63 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 3 558,65 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 30,62 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 25,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 12,72 EUR), EVN (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR), Wienerberger (+ 0,48 Prozent auf 25,36 EUR) und CA Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 24,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 31,70 EUR), Verbund (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), STRABAG SE (-1,31 Prozent auf 67,80 EUR), voestalpine (-0,73 Prozent auf 30,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,61 Prozent auf 89,15 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|27,55
|-8,62%
|CA Immobilien
|23,90
|-0,50%
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|-1,12%
|Lenzing AG
|21,65
|-5,46%
|OMV AG
|47,60
|0,34%
|Österreichische Post AG
|30,05
|-0,33%
|Raiffeisen
|31,16
|1,17%
|STRABAG SE
|65,00
|-1,52%
|UNIQA Insurance AG
|12,84
|0,31%
|Verbund AG
|67,10
|-2,89%
|voestalpine AG
|32,34
|3,85%
|Wienerberger AG
|24,94
|-0,80%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 754,18
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.