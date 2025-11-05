Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 05.11.2025 09:29:25

Schwacher Handel in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels leichter

Der ATX verliert am Mittwoch nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,37 Prozent auf 4 776,66 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 143,153 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,076 Prozent auf 4 790,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 794,36 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 790,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 755,43 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,652 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 756,79 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Wert von 4 523,63 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 3 558,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 30,62 Prozent zu. Bei 4 857,40 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 25,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 12,72 EUR), EVN (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR), Wienerberger (+ 0,48 Prozent auf 25,36 EUR) und CA Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 24,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 31,70 EUR), Verbund (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), STRABAG SE (-1,31 Prozent auf 67,80 EUR), voestalpine (-0,73 Prozent auf 30,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,61 Prozent auf 89,15 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen

29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
06.09.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 27,55 -8,62% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,90 -0,50% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 89,45 0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 21,65 -5,46% Lenzing AG
OMV AG 47,60 0,34% OMV AG
Österreichische Post AG 30,05 -0,33% Österreichische Post AG
Raiffeisen 31,16 1,17% Raiffeisen
STRABAG SE 65,00 -1,52% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 12,84 0,31% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 67,10 -2,89% Verbund AG
voestalpine AG 32,34 3,85% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,94 -0,80% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 754,18 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen