PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

ATX im Fokus 05.11.2025 12:27:10

ATX aktuell: ATX notiert im Minus

ATX aktuell: ATX notiert im Minus

Der ATX fällt derzeit.

Um 12:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,49 Prozent auf 4 770,69 Punkte nach. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 143,153 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 4 790,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 794,36 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 795,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 755,43 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,776 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 4 756,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 523,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 558,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,46 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. 3 481,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell EVN (+ 1,73 Prozent auf 26,45 EUR), Wienerberger (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,75 Prozent auf 24,10 EUR) und Andritz (+ 0,55 Prozent auf 64,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 31,55 EUR), STRABAG SE (-2,62 Prozent auf 66,90 EUR), Verbund (-2,39 Prozent auf 67,35 EUR), PORR (-1,49 Prozent auf 26,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,34 Prozent auf 88,50 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 96 840 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

29.08.25 PORR Erste Group Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
21.08.25 PORR Kauf Warburg Research
04.06.25 PORR accumulate Erste Group Bank
23.05.25 PORR buy Warburg Research
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
