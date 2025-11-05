PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|ATX im Fokus
|
05.11.2025 12:27:10
ATX aktuell: ATX notiert im Minus
Um 12:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,49 Prozent auf 4 770,69 Punkte nach. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 143,153 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 4 790,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 794,36 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 795,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 755,43 Punkten lag.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,776 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 4 756,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 523,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 558,65 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,46 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. 3 481,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell EVN (+ 1,73 Prozent auf 26,45 EUR), Wienerberger (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,75 Prozent auf 24,10 EUR) und Andritz (+ 0,55 Prozent auf 64,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 31,55 EUR), STRABAG SE (-2,62 Prozent auf 66,90 EUR), Verbund (-2,39 Prozent auf 67,35 EUR), PORR (-1,49 Prozent auf 26,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,34 Prozent auf 88,50 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 96 840 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
