Angespannte Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX Prime nachmittags

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,98 Prozent auf 1 697,69 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,044 Prozent tiefer bei 1 713,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 714,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 695,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 713,81 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 1 692,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 589,26 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 16.01.2023, mit 1 657,25 Punkten bewertet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,953 Prozent zurück. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 731,58 Punkten. Bei 1 693,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 1,13 Prozent auf 13,45 EUR), OMV (+ 1,01 Prozent auf 39,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 23,84 EUR), Andritz (+ 0,09 Prozent auf 54,55 EUR) und Rosenbauer (+ 0,00 Prozent auf 29,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-4,46 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (-3,19 Prozent auf 78,85 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 31,60 EUR), EVN (-2,71 Prozent auf 26,95 EUR) und Wienerberger (-1,79 Prozent auf 28,56 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 412 193 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 28,158 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

