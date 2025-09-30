Die Analysten von Barclays haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von "overweight" auf "equal weight" nach unten revidiert. Die Abstufung wurde mit der starken Kursentwicklung seit dem Oktober des Vorjahres begründet. Die Kursrally in diesem Zeitraum in Höhe von rund 85 Prozent lag klar über dem Branchendurchschnitt.

Gleichzeitig hat das Expertenteam rund um Krishnendra Dubey das Kursziel für die RBI-Papiere bei 29 Euro unverändert belassen. Am Dienstagvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,8 Prozent bei 29,62 Euro.

Die Schätzung für den Gewinn je Aktie lautet auf 4,9 Euro im laufenden Jahr. In den zwei Folgejahren soll dieser auf 6,6 bzw. 6,5 Euro pro Anteilsschein anwachsen.

