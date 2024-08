Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,05 Prozent tiefer bei 4 964,03 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,185 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent tiefer bei 4 959,03 Punkten, nach 4 966,27 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 964,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 958,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 30.07.2024, einen Wert von 4 841,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 982,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.08.2023, den Wert von 4 315,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 10,00 Prozent. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 0,38 Prozent auf 27,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,26 Prozent auf 39,00 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,11 Prozent auf 140,76 EUR), BASF (+ 0,11 Prozent auf 45,78 EUR) und Allianz (+ 0,11 Prozent auf 281,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-0,77 Prozent auf 197,48 EUR), Infineon (-0,73 Prozent auf 32,62 EUR), Enel (-0,47 Prozent auf 6,83 EUR), adidas (-0,39 Prozent auf 230,70 EUR) und UniCredit (-0,28 Prozent auf 36,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 223 044 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 332,797 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at