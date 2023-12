Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Das macht das Börsenbarometer in Europa mittags.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent auf 4 057,20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,074 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 064,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 070,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 055,12 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 3 867,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, stand der STOXX 50 bei 3 966,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, den Stand von 3 779,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 10,08 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,53 Prozent auf 36,52 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 22,81 EUR), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 163,74 EUR), Richemont (+ 0,39 Prozent auf 116,20 CHF) und Novartis (+ 0,32 Prozent auf 84,99 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Glencore (-3,25 Prozent auf 4,43 GBP), BAT (-2,18 Prozent auf 22,66 GBP), Rio Tinto (-1,92 Prozent auf 54,76 GBP), Unilever (-1,21 Prozent auf 37,41 GBP) und Zurich Insurance (-1,18 Prozent auf 445,30 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 278 158 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 399,981 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

