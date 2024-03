Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert zum Handelsstart

Der SDAX setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 13 725,46 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 114,103 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,426 Prozent tiefer bei 13 726,41 Punkten, nach 13 785,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 692,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 726,41 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 796,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, stand der SDAX bei 13 210,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 579,11 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,693 Prozent zurück. Bei 14 067,87 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 4,13 Prozent auf 6,05 USD), PVA TePla (+ 1,99 Prozent auf 23,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,43 Prozent auf 39,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,01 Prozent auf 40,00 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,91 Prozent auf 9,72 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-11,43 Prozent auf 36,58 EUR), AUTO1 (-3,50 Prozent auf 3,34 EUR), Schaeffler (-2,36 Prozent auf 6,41 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,54 Prozent auf 6,13 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,43 Prozent auf 1,04 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die AUTO1-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 66 307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 13,000 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

