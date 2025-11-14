Heidelberger Druckmaschinen Aktie
|1,90EUR
|-0,20EUR
|-9,71%
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
Heidelberger Druckmaschinen Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat bei Heidelberger Druck das Kursziel von 2,10 auf 2,20 Euro angehoben, die Papiere nach dem zuletzt guten Lauf aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die soliden Geschäftsperspektiven seien eingepreist, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
2,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,96 €
|
Abst. Kursziel*:
12,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
08:59
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,90
|-9,71%
