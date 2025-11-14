Heidelberger Druckmaschinen Aktie

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

14.11.2025 08:59:20

Heidelberger Druckmaschinen Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat bei Heidelberger Druck das Kursziel von 2,10 auf 2,20 Euro angehoben, die Papiere nach dem zuletzt guten Lauf aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die soliden Geschäftsperspektiven seien eingepreist, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
2,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1,96 € 		Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:59 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
04.08.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
31.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
21.07.25 Heidelberger Druckmaschinen Buy Baader Bank
