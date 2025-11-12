Heidelberger Druckmaschinen Aktie
|1,82EUR
|-0,07EUR
|-3,50%
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
Heidelberger Druckmaschinen Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Add" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen beim Umsatz nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Add
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
2,40 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
1,81 €
|
Abst. Kursziel*:
32,60%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
1,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,01%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AGmehr Nachrichten
|
10:04
|ROUNDUP: Heidelberger Druck bekommt weniger Aufträge - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:03
|OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Korrektur: HEIDELBERG mit erfreulichem ... (dpa-AFX)
|
07:40
|OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG mit erfreulichem ersten ... (dpa-AFX)
|
11.11.25