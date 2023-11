Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 3 098,25 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 455,954 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,128 Prozent tiefer bei 3 103,97 Punkten, nach 3 107,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 108,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 094,55 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 3,86 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 941,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 117,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wurde der TecDAX auf 3 080,42 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1,35 Prozent auf 27,08 EUR), Energiekontor (+ 1,00 Prozent auf 70,50 EUR), Bechtle (+ 0,70 Prozent auf 47,19 EUR), Infineon (+ 0,57 Prozent auf 33,76 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,40 Prozent auf 86,14 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen MorphoSys (-4,87 Prozent auf 25,02 EUR), SMA Solar (-3,43 Prozent auf 56,25 EUR), Sartorius vz (-2,01 Prozent auf 267,50 EUR), TeamViewer (-1,18 Prozent auf 14,69 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,03 Prozent auf 36,52 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 585 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 159,383 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at