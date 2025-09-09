SMA Solar Aktie

09.09.2025

SMA Solar Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Constantin Hesse bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf eine unterzeichnete Absichtserklärung mit Create Energy für eine strategische Partnerschaft zur Fertigung von Wechselrichtern für Photovoltaik-Großanlagen in den USA. Diese Zusammenarbeit ermögliche es SMA, die Produktion zu lokalisieren, Zölle zu senken und Steueranreize zu nutzen. Dabei werde die Fertigung von Hightech-Komponenten in Deutschland beibehalten. Insgesamt werde die Wettbewerbsposition des Unternehmens aus Nordhessen auf dem US-Markt gestärkt./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,20 € 		Abst. Kursziel*:
-12,09%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,36%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

