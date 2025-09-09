NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Constantin Hesse bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf eine unterzeichnete Absichtserklärung mit Create Energy für eine strategische Partnerschaft zur Fertigung von Wechselrichtern für Photovoltaik-Großanlagen in den USA. Diese Zusammenarbeit ermögliche es SMA, die Produktion zu lokalisieren, Zölle zu senken und Steueranreize zu nutzen. Dabei werde die Fertigung von Hightech-Komponenten in Deutschland beibehalten. Insgesamt werde die Wettbewerbsposition des Unternehmens aus Nordhessen auf dem US-Markt gestärkt./rob/la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





