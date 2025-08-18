SMA Solar Aktie

SMA Solar Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underperform" belassen. Wind- und Solarprojekte hätten in den USA eine klare Unterstützung bis mindestens 2029, schrieb Constantin Hesse am Sonntag angesichts des durchgesickerten US-Budgetausblicks. Er rechnet zwar mit einer Erholungsrally im Sektor. Für SMA sei ein nennenswerter Spielraum für den Marktkonsens bei Großprojekten allerdings fraglich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Underperform
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
21,58 € 		Abst. Kursziel*:
-25,86%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
23,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-32,20%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

