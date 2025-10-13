SMA Solar Aktie
|23,40EUR
|0,56EUR
|2,45%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten dürften deutliche Spuren hinterlassen haben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe es so schlecht nicht aus. Die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung dürfte robust sein. Zudem dürfte der Auftragsbestand stabil geblieben sein, was einen robusten Auftragseingang signalisiere./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,35%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 17 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
10.10.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.10.25
|TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|23,38
|2,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.