SMA Solar Aktie

22,18EUR -0,04EUR -0,18%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

23.10.2025 07:30:59

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Photovoltaikkonzerns dürften für den Bereich Large Scale & Project Solutions (große Photovoltaik- und Energiespeichersysteme für den Einsatz in Solar- und Speicher-Kraftwerken) eine weiter robuste Nachfrage sowie operative Ergebnismargen (Ebit) um die 15 Prozent belegen, schrieb Lasse Stueben in seinem Ausblick vom Mittwochnachmittag. Das dürfte helfen, Verluste in anderen Bereichen teilweise auszugleichen. SMA sei optisch günstig bewertet und in einem attraktiven Markt tätig. Doch die Unsicherheiten seien zu hoch für eine positivere Sicht auf die Aktie./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,40 € 		Abst. Kursziel*:
-6,25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,32%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

