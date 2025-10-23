SMA Solar Aktie
|22,18EUR
|-0,04EUR
|-0,18%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Photovoltaikkonzerns dürften für den Bereich Large Scale & Project Solutions (große Photovoltaik- und Energiespeichersysteme für den Einsatz in Solar- und Speicher-Kraftwerken) eine weiter robuste Nachfrage sowie operative Ergebnismargen (Ebit) um die 15 Prozent belegen, schrieb Lasse Stueben in seinem Ausblick vom Mittwochnachmittag. Das dürfte helfen, Verluste in anderen Bereichen teilweise auszugleichen. SMA sei optisch günstig bewertet und in einem attraktiven Markt tätig. Doch die Unsicherheiten seien zu hoch für eine positivere Sicht auf die Aktie./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,32%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
21.10.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
21.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
21.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.10.25