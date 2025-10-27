SMA Solar Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gestützt durch starke Auftragseingänge und ein robustes Ergebnis im Geschäft mit groß angelegten Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu./rob/la/edh
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,73%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
