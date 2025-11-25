Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagmorgen.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,30 Prozent stärker bei 46 587,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,207 Prozent schwächer bei 46 351,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46 448,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 783,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 46 341,35 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47 207,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der Dow Jones 45 282,47 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der Dow Jones mit 44 736,57 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,90 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 3,38 Prozent auf 103,79 USD), UnitedHealth (+ 2,60 Prozent auf 327,34 USD), Amgen (+ 1,84 Prozent auf 340,44 USD), McDonalds (+ 1,77 Prozent auf 310,30 USD) und Travelers (+ 1,51 Prozent auf 295,23 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-6,04 Prozent auf 171,53 USD), IBM (-1,44 Prozent auf 299,74 USD), Microsoft (-1,39 Prozent auf 467,39 USD), Home Depot (-1,05 Prozent auf 291,80 EUR) und Amazon (-0,87 Prozent auf 224,32 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 505 936 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at