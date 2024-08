Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 leichter

Der NASDAQ 100 verbucht am Donnerstag Verluste.

Um 20:03 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,57 Prozent schwächer bei 19 512,80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,436 Prozent fester bei 19 911,28 Punkten in den Handel, nach 19 824,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 505,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 938,89 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,047 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 822,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der NASDAQ 100 18 705,20 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 908,96 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zoom Video Communications (+ 13,15 Prozent auf 68,15 USD), Lucid (+ 8,38 Prozent auf 3,88 USD), Booking (+ 1,02 Prozent auf 3 776,27 USD), Intuitive Surgical (+ 0,58 Prozent auf 490,26 USD) und Gilead Sciences (+ 0,56 Prozent auf 75,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Moderna (-4,80 Prozent auf 82,49 USD), Tesla (-4,24 Prozent auf 213,80 USD), Intel (-3,81 Prozent auf 20,60 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,76 Prozent auf 151,88 USD) und Lam Research (-3,13 Prozent auf 846,03 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 32 888 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Diamondback Energy-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at