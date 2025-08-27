Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 35,0 auf 40,0 Euro erhöht. Das Kursziel liegt damit weiterhin über dem aktuellen Kursniveau, an der Wiener Börse notierten voest-Aktien am Dienstag zuletzt bei XXXX Euro. Ihre Empfehlung "buy" für die Aktie des österreichischen Stahlkonzerns haben die Experten in einer Branchenstudie erneut bestätigt.

Trotz Bedenken bezüglich Autoexposition, Ukraine und Dekarbonisierung übertraf voestalpine seine Konkurrenten operativ und initiierte Kapitaldisziplin sowie Kostensenkungen, schreiben die Deutsche-Bank-Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick in ihrer Studie. Sie sehen die gut laufende Division Railway Systems als unterschätzt an.

Die voestalpine hat trotz Herausforderungen wie der Abhängigkeit von der Autobranche und der Ukraine-Risiken Marktanteile im Automobilsektor gewonnen und ihre Stahlmargen sind solide 60 Prozent über dem Branchendurchschnitt, so die Experten weiter.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 der voestalpine prognostizieren die Analysten einen Gewinn von 2,32 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,51 (2026/27) bzw. 4,32 (2026/27) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten die Analysten mit 0,60 (2025/2026), 0,70 (2026/27) und 0,80 (2027/28) Euro je Aktie.

