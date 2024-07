Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich letztendlich leichter

Heute legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der ATX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 3 678,79 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,549 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 3 685,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 685,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 692,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 663,32 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,152 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wurde der ATX auf 3 618,70 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 3 580,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der ATX 3 230,44 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,82 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit IMMOFINANZ (+ 1,68 Prozent auf 27,30 EUR), Verbund (+ 1,19 Prozent auf 76,45 EUR), OMV (+ 0,62 Prozent auf 38,84 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 33,35 EUR) und voestalpine (+ 0,34 Prozent auf 23,86 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen DO (-3,71 Prozent auf 155,60 EUR), Wienerberger (-2,96 Prozent auf 32,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,65 Prozent auf 107,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 19,30 EUR) und Vienna Insurance (-1,16 Prozent auf 29,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 023 912 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,091 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,23 erwartet. Mit 10,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at