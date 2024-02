Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt letztendlich ab

Am Montag gab der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 3 420,01 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 112,706 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 439,89 Zählern und damit Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (0,00 Punkte).

Das Tageshoch des ATX betrug 3 471,05 Punkte, das Tagestief hingegen 3 413,36 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.01.2024, den Wert von 3 430,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 186,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 3 379,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,234 Prozent nach oben. Bei 3 489,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 2,08 Prozent auf 31,85 EUR), BAWAG (+ 1,94 Prozent auf 52,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,83 Prozent auf 121,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,47 Prozent auf 21,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,26 Prozent auf 19,12 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,06 Prozent auf 42,75 EUR), Wienerberger (-1,80 Prozent auf 30,58 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 39,77 EUR), EVN (-1,38 Prozent auf 25,10 EUR) und voestalpine (-1,17 Prozent auf 27,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 508 207 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,900 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at