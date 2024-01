Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 3 391,36 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 113,910 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,049 Prozent auf 3 408,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 410,35 Punkten am Vortag.

Bei 3 385,81 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 408,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der ATX mit 3 371,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 158,47 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 16.01.2023, einen Wert von 3 299,57 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,606 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,16 Punkten. Bei 3 368,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 21,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,35 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,40 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 32,50 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 26,55 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil BAWAG (-1,12 Prozent auf 45,72 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 53,95 EUR), Raiffeisen (-1,00 Prozent auf 19,79 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 80,65 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,80 Prozent auf 43,50 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 28,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at