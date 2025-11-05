STRABAG Aktie
Mittwochshandel in Wien: ATX mit Abgaben
Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,64 Prozent leichter bei 4 763,80 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 143,153 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 4 790,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 794,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 4 755,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 795,99 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,920 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der ATX 4 756,79 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, notierte der ATX bei 4 523,63 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 3 558,65 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 30,27 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Wienerberger (+ 1,35 Prozent auf 25,58 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95) Prozent auf 12,72 EUR), Andritz (+ 0,70 Prozent auf 64,30 EUR) und OMV (+ 0,47 Prozent auf 47,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-7,90 Prozent auf 30,30 EUR), STRABAG SE (-3,06 Prozent auf 66,60 EUR), Verbund (-2,75 Prozent auf 67,10 EUR), PORR (-2,43 Prozent auf 26,15 EUR) und CPI Europe (-1,65 Prozent auf 16,11 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 221 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,855 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
