ATX
|
4 784,37
|
-9,99
|
-0,21 %
|Index-Performance
|
05.11.2025 17:59:23
Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Schlussendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 4 784,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 143,153 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,076 Prozent auf 4 790,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 794,36 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 755,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 795,99 Einheiten.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,492 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 756,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 523,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der ATX bei 3 558,65 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 30,84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit EVN (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR), Wienerberger (+ 1,98 Prozent auf 25,74 EUR), Andritz (+ 1,33 Prozent auf 64,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,27 Prozent auf 12,76 EUR) und OMV (+ 0,47 Prozent auf 47,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,17 Prozent auf 31,20 EUR), STRABAG SE (-2,47 Prozent auf 67,00 EUR), PORR (-2,24 Prozent auf 26,20 EUR), Vienna Insurance (-2,02 Prozent auf 43,75 EUR) und Verbund (-1,81 Prozent auf 67,75 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 320 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,855 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
