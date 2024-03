Anleger in Zürich halten sich zurück: Das macht der SPI am Montagmittag

Aktuell halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 15 217,69 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,982 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,161 Prozent auf 15 195,17 Punkte an der Kurstafel, nach 15 219,62 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 188,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 240,66 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Wert von 14 515,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 528,06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, betrug der SPI-Kurs 13 989,47 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,45 Prozent aufwärts. Bei 15 240,66 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ObsEva (+ 11,11 Prozent auf 0,02 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,97 Prozent auf 8,38 CHF), Orascom Development (+ 6,38 Prozent auf 4,50 CHF), Mikron (+ 4,89 Prozent auf 18,25 CHF) und Kudelski (+ 4,69 Prozent auf 1,45 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Evolva (-6,18 Prozent auf 0,88 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,05 Prozent auf 0,09 CHF), u-blox (-2,67 Prozent auf 83,90 CHF), Zug Estates B (-2,49 Prozent auf 1 765,00 CHF) und VAT (-2,46 Prozent auf 459,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 13 874 622 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Varia US Properties-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

