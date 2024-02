Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Montag.

Um 09:11 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,09 Prozent auf 11 300,88 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,270 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,092 Prozent leichter bei 11 300,18 Punkten, nach 11 310,61 Punkten am Vortag.

Bei 11 308,99 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 293,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.01.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 150,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Stand von 10 737,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der SMI auf 11 256,29 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 513,00 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 88,74 CHF), Roche (+ 0,33 Prozent auf 228,95 CHF), Zurich Insurance (+ 0,20 Prozent auf 442,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 639,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-1,58 Prozent auf 449,90 CHF), Sika (-1,14 Prozent auf 251,40 CHF), Logitech (-0,86 Prozent auf 75,90 CHF), Geberit (-0,70 Prozent auf 508,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,70 Prozent auf 39,76 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 128 424 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,555 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at