Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 26.11.2025 10:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Logitech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Logitech-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Logitech-Anteile bei 56,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Logitech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,779 Logitech-Aktien. Die gehaltenen Logitech-Papiere wären am 25.11.2025 160,57 CHF wert, da der Schlussstand 90,24 CHF betrug. Mit einer Performance von +60,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Logitech belief sich zuletzt auf 13,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten