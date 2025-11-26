NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Logitech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Logitech-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Logitech-Anteile bei 56,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Logitech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,779 Logitech-Aktien. Die gehaltenen Logitech-Papiere wären am 25.11.2025 160,57 CHF wert, da der Schlussstand 90,24 CHF betrug. Mit einer Performance von +60,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Logitech belief sich zuletzt auf 13,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at