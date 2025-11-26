Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

SMI-Kursverlauf 26.11.2025 09:29:39

SMI aktuell: SMI notiert zum Start im Plus

Am dritten Tag der Woche geht es für den SMI erneut nach oben.

Am Mittwoch steigt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 12 789,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,457 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,105 Prozent stärker bei 12 784,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 771,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 792,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 771,35 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,765 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 12 568,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der SMI 12 160,89 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 632,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 10,02 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,11 Prozent auf 91,24 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 64,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 158,60 CHF), Novartis (+ 0,48 Prozent auf 105,08 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,47 Prozent auf 56,02 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-0,96 Prozent auf 79,16 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 3 309,00 CHF), Swisscom (-0,34 Prozent auf 580,50 CHF), Holcim (-0,24 Prozent auf 74,40 CHF) und Lonza (+ 0,11 Prozent auf 539,40 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 207 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 265,354 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

