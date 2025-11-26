Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

Index im Fokus 26.11.2025 09:29:39

Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwoch fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent auf 2 065,47 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 2 066,22 Punkte an der Kurstafel, nach 2 062,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 061,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 066,22 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,953 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 047,46 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Wert von 2 009,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 919,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 7,49 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,16 Prozent auf 338,80 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 91,24 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 64,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 158,60 CHF) und Swatch (I) (+ 0,53 Prozent auf 169,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Nestlé (-0,96 Prozent auf 79,16 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 3 309,00 CHF), Straumann (-0,43 Prozent auf 96,42 CHF), Adecco SA (-0,40 Prozent auf 24,60 CHF) und Swisscom (-0,34 Prozent auf 580,50 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 207 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 265,354 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,14 -8,91% Adecco SA
Alcon AG 68,90 0,38% Alcon AG
Givaudan AG 3 591,00 0,81% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 169,25 2,17% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 97,12 0,14% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,10 -0,14% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 315,40 0,57% Roche AG (Genussschein)
Straumann Holding AG 100,25 -3,47% Straumann Holding AG
Swatch (I) 181,35 0,92% Swatch (I)
Swiss Re AG 150,00 0,98% Swiss Re AG
Swisscom AG 621,50 -0,64% Swisscom AG
Temenos AG 75,20 0,94% Temenos AG
VAT 365,50 2,78% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,60 0,72% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 067,44 0,24%

