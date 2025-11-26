Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Index im Fokus
|
26.11.2025 09:29:39
Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus
Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent auf 2 065,47 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 2 066,22 Punkte an der Kurstafel, nach 2 062,45 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 061,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 066,22 Zähler.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,953 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 047,46 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Wert von 2 009,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 919,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 7,49 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,16 Prozent auf 338,80 CHF), Logitech (+ 1,11 Prozent auf 91,24 CHF), Alcon (+ 0,94 Prozent auf 64,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 158,60 CHF) und Swatch (I) (+ 0,53 Prozent auf 169,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Nestlé (-0,96 Prozent auf 79,16 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 3 309,00 CHF), Straumann (-0,43 Prozent auf 96,42 CHF), Adecco SA (-0,40 Prozent auf 24,60 CHF) und Swisscom (-0,34 Prozent auf 580,50 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 207 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 265,354 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Temenos AGmehr Nachrichten
|
12:27
|SLI aktuell: SLI in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in Zürich: So performt der SLI am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|SIX-Handel: SLI am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,14
|-8,91%
|Alcon AG
|68,90
|0,38%
|Givaudan AG
|3 591,00
|0,81%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|169,25
|2,17%
|Logitech S.A.
|97,12
|0,14%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,10
|-0,14%
|Roche AG (Genussschein)
|315,40
|0,57%
|Straumann Holding AG
|100,25
|-3,47%
|Swatch (I)
|181,35
|0,92%
|Swiss Re AG
|150,00
|0,98%
|Swisscom AG
|621,50
|-0,64%
|Temenos AG
|75,20
|0,94%
|VAT
|365,50
|2,78%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|612,60
|0,72%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 067,44
|0,24%