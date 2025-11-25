Börse Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der SLI befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Schlussendlich verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 2 062,48 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,228 Prozent höher bei 2 044,92 Punkten, nach 2 040,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 062,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 035,89 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2 047,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 018,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 929,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,33 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sika (+ 3,92 Prozent auf 157,85 CHF), Holcim (+ 3,21 Prozent auf 74,58 CHF), Alcon (+ 3,18 Prozent auf 63,54 CHF), Adecco SA (+ 2,40 Prozent auf 24,70 CHF) und ams-OSRAM (+ 2,11 Prozent auf 7,76 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Straumann (-1,88 Prozent auf 96,84 CHF), Temenos (-1,33 Prozent auf 70,30 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,93 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 90,24 CHF) und Givaudan (-0,27 Prozent auf 3 333,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 485 190 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 269,568 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

