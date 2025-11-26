Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

SIX-Handel im Fokus 26.11.2025 17:58:59

Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Plus

Der SLI befand sich heute im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,47 Prozent auf 2 072,09 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,183 Prozent fester bei 2 066,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 062,45 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 060,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 074,31 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SLI mit 2 009,30 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 1 919,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,83 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,94 Prozent auf 348,10 CHF), Temenos (+ 2,56 Prozent auf 72,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83) Prozent auf 56,78 CHF), ams-OSRAM (+ 1,48 Prozent auf 7,87 CHF) und UBS (+ 1,26 Prozent auf 30,63 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Adecco SA (-11,42 Prozent auf 21,88 CHF), Straumann (-2,17 Prozent auf 94,74 CHF), Swatch (I) (-0,68 Prozent auf 167,70 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,58 CHF) und Logitech (-0,27 Prozent auf 90,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 599 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,354 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

